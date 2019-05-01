Adana'nın Pozantı ilçesinde İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından organize edilen spor etkinlikleri kapsamında şehit Erhan Konuk anısına futbol ve voleybol turnuvası düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Erhan Konuk anısına düzenlenen futbol turnuvasında, her sınıf düzeyinde oluşturulan takımlar birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın final maçında onuncu sınıf takımı, on birinci sınıf takımını mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Final maçı sonrası şampiyon olan takımın oyuncularına kupa ve madalyaları şehit Erhan Konuk'un babası Fehmi Konuk verdi.

Voleybol turnuvasının final maçında da dokuzuncu sınıf düzeyindeki karma takım, onuncu sınıf düzeyinde oluşturulan takımı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı .

Şampiyon takımın oyuncularına madalyalarını Şehit Erhan Konuk'un kız kardeşi Emine Konuk takarken şampiyonluk kupasını şehidin annesi Nuray Konuk takdim etti.

Okul müdürü Cumali Özçelik ve müdür yardımcısı Harun Güçlü, öğrencilere sporu daha da sevdirmeyi hedefledikleri bu etkinlikleri geleneksel hale getireceklerini söyledi.