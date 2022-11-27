Şehit evinden sınır ötesindeki Mehmetçiğe dua

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde 3 yıl önce yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un baba evinde, sınır ötesindeki tüm asker için dualar edildi. Şehit babası Ünlen Çabuk, “60 yaşına geldim. Aynı görevi bana verseler ben onların yerine gidip savaşmak isterim” dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Ağlıboğaz Mahallesinde 2019 yılında yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un baba evinde mevlit okutuldu. Şehadetinin 3. yılında okutulan mevlide Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Cumhuriyet Savcısı Sefer Açıkyürek, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, şehit polis Arda Can'ın babası Serdar Can, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Bünyamin Çabuk ve sınır ötesindeki Mehmetçik için dualar edildi. Şehit babası Ünlen ve annesi Feriha Çabuk duygu dolu anlar yaşadı.

Baba Ünlen Çabuk, oğlunun şahadet yıl dönümüne katılan herkese teşekkür ederken sınır ötesinde devam eden operasyondaki Mehmetçik ve tüm güvenlik güçlerine dualarla destek verdiklerini kaydetti. Baba Ünlen, "Allah oğlumun şehadetini kabul etsin. Şu zor günlerde Kuzey Irak'taki devam eden Pençe Kilit Harekatı'ndaki askerlerimize Allah sabır ve kolaylık versin. Daha yeni dün aynı benim oğlum gibi şehit haberi aldık. Aynı üzüntüleri biz paylaştık. Hepsine Allah sabır versin. Devletimize, vatanımıza, milletimize var olsun. Onların ayaklarına taş değdirmesin. Onlar olmazsa inanın bizler burada olamayız. Yani benim bir oğlum vardı. Zaten o da Kuzey Irak, Hakurk bölgesinde şehit oldu. Biz şu durumda aynı acıları onlarla paylaşıyoruz. Onların babaları, anneleri evlatları olarak biz kendimizi onların yerine görüyoruz. Onların acıları, bizim acılarımız. Onların her türlü desteğine biz arkalarında olmaya hazırız. Ve şu durumda elli dokuz altmış yaşına değdim. Aynı görevi bana verseler ben onların yerinde gidip savaşmak isterim” dedi.