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Şehit ikiz polislerine kabrine hayrat çeşmesi

Yüreğir Belediyesi, Adanalı 15 Temmuz şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerinin kabrine hayrat çeşmesi yaptırdı, şehadetlerinin yıl dönümünde kabristanı yeniledi.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin Ali Hocalı köy mezarlığında bulunan kabirleri Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla yenilendi.


Şehadetlerinin yıldönümünde şehit kabristanında çalışma yapan Yüreğir Belediyesi ekipleri, Oruç kardeşler adına bir de hayrat çeşmesi yaptırdı. Bayrak direkleri, girişi kapısı, yol bakımı ve çevre düzenlemesi yapan ekipler bayraklar ve mermer isimlikleri de yeniledi.


Vatanı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen yiğitlerimiz için ne yapsak azdır diyen Başkan Kocaispir, ''Türk Milletinin yiğit evlatları darbeye yeltenenlere karşı göğsünü siper ederek darbeyi püskürtüp milletin iradesine sahip çıkarak şanlı bir desten yazdılar. Onlar gözünü kırpmadan şehadete yürüdüler. Allah katında en yüksek mertebe olan şehitlik makamına eriştiler. Korkusuzca vatanını savunan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizin anılarına ve geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmak en önemli görevlerimizdir'' şeklinde konuştu.


Başkan Kocaispir, ''Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve güveni için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz'' dedi.


Yapılan düzenlemeden dolayı mutlu olduklarını belirten Oruç ailesi Başkan Kocaispir'e teşekkür ettiler.

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