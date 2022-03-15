Şehit Kansu Küçükateş'in adı kütüphanede yaşayacak

Yıl İlkokulu'na yaptırılan kütüphane törenle açıldı.

Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş'in kardeşi Şehit Jandarma Komando Asteğmen Kansu Küçükateş adına ailesi tarafından Şehit Serkan Ağca 100. Yıl İlkokulu'na kütüphane yaptırıldı. Emekli öğretmenler Emine ve Mahmut Küçükateş çiftinin 3 çocuğundan ilki olan Şehit Jandarma Komando Asteğmen Kansu Küçükateş adına yaptırılan kütüphanenin açılışı da protokolün katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışa, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, orman bölge şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılış öncesinde bir konuşma yapan Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, "Okulumuzda bir şehidimizin adının verilmesi gerçekten çok güzel. Şehitlik adına konuşacak çok şey vardır. Ben konuşmamı çok uzatmadan kısa bitirmek istiyorum. "Vatan sağolsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Daha sonra kütüphanenin açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi.