Şehit kızı doğum gününü babasının mezar başında kutladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in 2 yaşındaki kızı İrem, doğum gününü babasının mezarı başında kutladı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in eşi Yeşim Çil, kızı İrem Çil'in doğum gününü eşinin Camızağılı Mahallesi'nde bulunan mezarı başında kutladı. Kızına aldığı doğum günü pastasına mum diken anne Yeşim Çil, kızına mumları da üfletti. Çil, daha sonra kızıyla birlikte bu anları fotoğrafladı.