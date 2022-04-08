Şehit mezarlığında duygulandıran plaket

Babası 2015 yılında Tunceli'de şehit olduğunda 40 günlük olan ve şimdi 7 yaşında olan Yusuf Nihat Kale'nin babasının mezarının başına bıraktığı “Yılın en kral babası” plaketi gören herkesi duygulandırdı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. Yıldönümü nedeniyle Buruk Mezarlığındaki polis şehitliğinde tören düzenlendi. Şehit aileleri ve polislerin katıldığı törende İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapıldı. Saygı duruşu sırasında tekerlekli sandalyede oturan bir gazinin ayağa kalkması dikkat çekti. Daha sonra ise şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Duaların edilmesinin ardından Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci şehitlerin kabirlerini tek tek dolaşıp karanfil bıraktı. İnci, mezar başında bulunan bir şehidin yeğenine oyuncak polis aracı hediye etti. İnci, 2015 yılında Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Murat Savaş Kale'nin kabristanına geldiğinde ise duygulu anlar yaşandı. Babası şehit olduğunda 40 günlük olan ve şimdi 7 yaşında olan şehidin oğlu Yusuf Nihat Kale'nin babasının mezarına koyduğu “Yılın en kral babası” yazılı plaket görenleri duygulandırdı. Ayrıca bu plaketin yanında şehidin eşi Belgin Kale'nin de “Aşkların en iyisine” yazılı plaket dikkat çekti.