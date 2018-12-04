Şehit Orçun Kubat İlkokulu'nda Engelliler Günü kutlaması

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ndeki Şehit Orçun Kubat İlkokulu'nda Dünya Engelliler Günü kutlandı.

Şehit Ömer Halisdemir Salonundaki kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Okulda 5 yıldır Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan Özlem Kaya yaptığı konuşmada, “Benim için engel kavramı sözlükte diğer kelimelerin arasında yer bulmuş bir sözcüktür sadece. Çünkü engelin kalp dışında bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Gözün, kulağın, yürüyen ayağın, tutan elin, düşünen beynin ne kadar daha bizimle olduğunu asla bilemeyiz. O zaman bizi tutan şey sadece çevremize, duyarlılığımıza, farkındalığına kapanan kalbimiz olmalı. Oysa yaşam her bir anın değerini bilmemiz için bize sonsuz fırsatlar tanıyor. Sadece kendimiz için değil, görmeyen gözümüz için göz, duymayan için kulak, tutmayan için el-ayak olabiliriz. Biz bunun için buradayız” dedi.

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Cemal Dağhan da yaptığı konuşmada, bir yatalak hasta kızın annesine ev alabilmek için sadece işaret parmağını kullanarak kitap yazdığını söyleyerek, “Yani insan düşünebiliyor ve birbirine yardımcı olabiliyorsa, birbirini olduğu gibi kabul ediyorsa, o yetiyor” dedi.

Dağhan daha sonra Tevfik Fikret'in Kör ve Kötürüm adlı şiirini okuyarak, “İki minnet birleşince bir teselli hasıl olur ve minnetliler de kurtulur. Demek ki, istersek biz birbirimizin gözü, kulağı, ayağı, bacağı olabiliyoruz. Yeter ki empati ile davranalım, birbirimizi anlamaya çalışalım” dedi.

Konuşmalardan sonra okulun özel sınıfı öğrencilerinden Özlem Elif Gülfidan şiir okudu.

Okulu tanıtan slaytın izlenmesinden sonra Şehit Orçun Kubat İlkokulu 2 D Sınıfı öğrencileri Özel Eğitim Öğretmeni Özlem Kaya yönetiminde işaret dili eşliğinde 10. Yıl Marşını söyledi.

Mustafa Sonsuz Türk Halk Müziği Korosu'nun konser verdiği etkinlikte Bülent Erhan adlı sanatçı ise palyaço olarak okulun özel öğrencileri ile diğer öğrencilerini eğlendirdi.

Dünya Engelliler Günü etkinliğine okul Müdürü Hakan Coşkun, öğretmenler ve veliler katıldı.