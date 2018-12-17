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Şehit özel harekat polisinin ismi kütüphanede yaşayacak

Şehit Özel Harekat Polisi Abdullah Yıldırım’ın ismi Adana’nın merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Atatürk Sağlık Meslek Lisesinin Kütüphanesi’de yaşayacak.

Şehit Özel Harekat Polisi Abdullah Yıldırım'ın ismi Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Atatürk Sağlık Meslek Lisesinin Kütüphanesi'de yaşayacak.


Kilis Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 19. Dönem Temel Özel Harekat Eğitimi kapsamında Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne eğitici personel olarak dış görevlendirme ile görevlendirilen 20 Eylül 2017 tarihinde verilen helikopter eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Abdullah Yıldırım adı Adana Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nin kütüphanesine verildi.


Kütüphanenin açılışı İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Erdal Cılasın, Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Zeynel Abidin ve şehidin ailesinin katılımıyla gerçekleşti.

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