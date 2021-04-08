Şehit polis aileleri gözyaşlarını tutamadı

kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehitlikte Kur'an-ı Kerim okuttu. Etkinliğe katılan şehit aileleri gözyaşlarını tutamadı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık Kozan şehitliğinde şehit aileleriyle bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunan şehitlikte, şehit aileleri gözyaşlarını tutamadı. Şehit ailelerinin duygusal anlarında polis memurları yanlarında yer aldı.

Hoşkadem Camii İmamı Abdurrahman Yılmaz, şehitlikte yaptığı duada “Ya gazi ol ya şehit ol ninnileri ile büyütülmüş. Vatan millet kendisinden can ve kan isteyince candan daha aziz bildiği vatan için canını feda etmiş şehitlerimizi okuduğumuz Kur'an'dan haberdar eyle yarabbi. Vatanına devletine kendi hayatlarını feda eden polislerimiz en büyük bedeli ödediler. 15 Temmuz kahramanlarımızın ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.

Daha sonra şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.