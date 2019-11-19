Şehit polis Ercan Günay'ın adı verilen Z Kütüphane açıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Gürbüz Karakuş Ortaokulu'nda Şehit Polis Memuru Ercan Günay'ın adı verilen Z Kütüphane açıldı.

Okulun salonunda düzenlenen kütüphane açılışında, Şehit Polis Memuru Ercan Günay'ın slayt fotoğrafları izletildi. Şehidin annesi Gülsen Günay, gözyaşlarını tutamadı.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Şehit Polis Ercan Günay'ın adını taşıyan kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bugün aynı zamanda şehit polisimizin oğlu Ekrem Günay'ında doğum günümüymüş onunda yaş gününü kutluyorum” dedi.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül ise, "Genç öğrencilerimizi kırmayarak onlara öncülük ederek gerekli gayreti ve desteği sağlayarak bu kütüphanenin okulumuza aynı zamanda şehidimizin de adını yaşatmak suretiyle Ceyhanlı kardeşlerimizin, bu okulda okuyan öğrencilerimizin hizmetine sunduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 12 yaşına merhaba diyen şehit polisin oğlu Ekrem Günay'ın doğum günü pastasına yakılan mumlar söndürüldükten sonra pasta kesilerek davetlilere ikram edildi.

Oğlunun adına kurulan kütüphanenin açılışına katılan Gülsen Güney, yine duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Gülsen Günay, “Oğlumu kaybettim ama Allah bunlara uzun ömür versin” dedi.

Şehit Polis Memuru Ercan Günay'ın Eşi Sibel Günay ise kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Çok sevindim, çok duygulandım, çok güzel bir gün oldu. Bugün oğlununda doğum günü 12 yaşına girdi" diye konuştu.

Kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz tarafından plaket verildi.

Polis memuru Ercan Günay 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'larla girdiği çatışmada şehit olmuştu.