Şehit Şehit Erdal Akgedik'in adı parkta yaşayacak

Seyhan Belediyesi tarafından Bahçeşehir Mahallesi'nde yaptırılan Şehit Erdal Akgedik'in adının verildiği park törenle açıldı.

Bahçeşehir Mahallesi Muhtarı Hasan Ali Berktaş, törende, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın destekleriyle Bahçeşehir'i güzel bir mahalle haline getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'da, halkın ihtiyacı olan hizmetleri tamamlamanın hazzını yaşadıklarını ifade ederek, “Bu parkı çok değerli bir şehidimizin anısına yapmak ve onun adını vermek bizim için son derece önemli oldu. Bizim inancımıza göre görev başında şehit düşen kişi bizim için en kutsal kişilerden birisidir. Yüce Mevla'm onu kendi katında onu daima misafir eder, daima kendi yanına alır. Çünkü bizim anlayışımızda, inancımızda iş son derece kutsaldır” diye konuştu.

Kamu adına yapılan her işin kutsal olduğunu ifade eden Başkan Akay, “Seyhan Belediyesi'nin çalışanları olarak bizler daima bunun bilincindeyiz. Çalışma arkadaşlarımız daima olanca güçleriyle, iradeleriyle bu işi yapmak için zevkle çalışıyorlar. Şöyle etrafınıza baktığınız zaman bu eserde olduğu gibi, yaptıkları gibi her eserde mutlu olduklarını göreceksiniz. Güleryüz içerisinde olduklarını göreceksiniz. Çünkü görevi kutsal olarak kabul ediyorlar. Burada sizlerin huzurunda tüm çalışanlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

En kısa zamanda bir Bilgi Evi'ni ve temeli atılan kreşi hizmete açacaklarını, pazar yerinin üstünü kapatacaklarını müjdeleyen Başkan Akay, “Önümüzdeki süreçte sizler istedikten sonra bizler varız, görevdeyiz ve bu görevi aşkla yapacağız, aşkla yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Akay'ın konuşmasının ardından şehit ailesiyle birlikte kurdele kesilerek içinde voleybol ve futbol sahası da bulunan Şehit Erdal Akgedik Çocuk ve Dinlenme Parkı hizmete açıldı.