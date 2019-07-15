Şehit Sevda Güngör hatıralarıyla yaşıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen polis memuru Sevda Güngör'ün anne ve babası bir odayı kızlarının fotoğraflarıyla donatıp onun hatırasıyla yaşıyor.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığında FETÖ militanları tarafından atılan bombalar sonucunda şehit olan Sevda Güngör'ün annesi Nural (60) ve babası Mehmet Güngör (67), kızlarının şehit olmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen onu hiç unutmuyor. Anne ve baba bir odayı kızlarının fotoğraflarıyla donatıp onun hatırasıyla yaşatıyor. Anne Güngör, kızlarının hayatını kaybetmesinin üzerinden 3 yıl geçtiğini ancak dün gibi acısının hiç geçmediğini, tek tesellisinin vatan için şehit olmasında bulduğunu belirterek, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum bunu yapanların Allah belasını versin. Herkes ettiğinin cezasını çeksin başka da bir şey demiyorum" dedi. Güngör, kızının bütün fotoğraflarını bir odada toplayarak onun hatırasını yaşatmaya çalıştıklarını, o hiç ölmemiş gibi davrandıklarını da söyledi.

Baba Mehmet Güngör de duygusal anlar yaşayarak, "Kelimeler boğazıma düğümleniyor, öncelikle vatanımız sağ olsun" diye konuştu.

Aile, 15 Temmuz'un sene-i devriyesi için Çatalan Mahallesi'ndeki evin önünde mevlit okuttu. Mevlide polis ve jandarma ekiplerinin yanı sırada Adana İl Gençlik ve Spor Müdürlüğündeki görevliler de katıldı. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğündeki görevliler anne ve babayla yakından ilgilenip onların acılarını paylaştı.