Şehit Zafer Sabancı Lisesi bilardoda Türkiye 7 ve 8'incisi oldu

Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye Liselerarası Bilardo Şampiyonasını 7. ve 8. sırada tamamladı.

Niğde'de 25-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Liselerarası Bilardo Şampiyonasında Adana'yı temsilen 3 kız ve 2 erkek öğrenci ile katılan Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi şampiyonaya katıldıktan sonra Pozantı'ya döndü.

Öğrencilerden Halil Can Akkaş ve İbrahim Çelik farklı illerden gelen 186 öğrenci içerisinde turnuvayı Türkiye 7.si ve 8.si olarak tamamladı.

Beden Egitimi Öğretmeni Şakir Yılmaz ve Okul Müdürü Adem Yılmaz gözetiminde turnuvalara katılan öğrenciler daha önce de il düzeyinde Adana şampiyonu olmuşlardı.