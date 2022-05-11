Şehitler dualarla anıldı

Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya ve Çukurova Emniyet Müdürü Özlem Şeker'in de katıldığı etkinlikte şehitler için Kuran okundu, dualar edildi.

Başkan Çetin, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Sizler bizim için çok önemli ve değerlisiniz. Siz evlatlarınızı bu cennet vatan için şehit verdiniz. Tüm şehitlerimizin yeri cennettir ama bir sözü de hatırlatmak istiyorum; cennet anaların ayakları altındadır. Bizler sizlerin her zaman emrinde olacağız. Şimdiye kadar şehit ailelerinin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Emine Bilgen, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e şehit ailelerine yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verdi.