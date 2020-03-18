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Şehitler saygıyla anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Adana Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.


Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, 10.Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve kamu kurum temsilcilerinin katıldığı tören çelenklerin sunulması ile başladı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından Kuran-ı Kerim'den sureler okundu ve şehitler için dualar edildi.

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