Şehitlik İlkokulu'nda "Bahar Şenliği"

Adana'da Şehitlik İlkokulu'nda öğrencilerin yoğun geçen eğitim ve öğretim döneminin stresini atmaları, okul ve aile işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla "Bahar Şenliği" düzenlendi. Etkinlikte öğretmenler, öğrenciler ve veliler gönüllerince eğlendi.

Adana'da 2018'in Ekim ayında öğrenime açılan Seyhan Şehitlik İlkokulu'nun tanıtılması, okul ve aile işbirliğinin geliştirilmesi, veliler ile öğrencilerin kaynaşması, öğrencilerin stres atması amacıyla "Bahar Şenliği" yapıldı. Şenlikte velilerin hazırladığı yöresel lezzetlerin yer aldığı kermesle, öğrencilere adeta ziyafet sunuldu. Oyun alanları, zıp zıp, yüz boyama, balon bağlama gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Öğretmen, veli ve öğrencilerin kol kola girerek müzik eşliğinde halay çekmeleri ise renkli görüntülere sahne oldu.

Şehitlik İlkokulu Müdürü Ramazan Çakmak, amaçlarının velilerin desteğini arkalarına alarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmak olduğunu kaydetti. Çakmak, etkinliklerin şenlik havasında geçmesinin, katılımcıların yüzlerinde tebessüm ve memnuniyet ifadelerinin, amaçlarına ulaştıklarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.