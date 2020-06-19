Sel asfalt, rüzgar ağaçları söktü

Adana'da yaklaşık 20 dakika süren aşırı yağmur ve fırtına asfaltın ve ağaçların kökünden sökülmesine neden oldu.

Adana'da saat 14.00 gibi başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur ile birlikte fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Çukurova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle araçlar sürüklenip zarar görürken asfalt söküldü. Bir çok araç su içinde kalarak zarar oluşurken çok sayıda iş yerini de su bastı. İş yeri ve araç sahipleri bu duruma isyan ederek her yağmurda aynı manzaranın yaşandığını Adana'da alt yapının çok kötü olduğunu söyledi.

Bu arada yağmur ile birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç da kökünden söküldü.