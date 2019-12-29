İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selde mahsur kalan karı koca kurtarıldı

Adana’da yağmur nedeniyle narenciye bahçesinde mahsur kalan bekçi, eşi ve köpekleri AFAD ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Adana'da yağmur nedeniyle narenciye bahçesinde mahsur kalan bekçi, eşi ve köpekleri AFAD ekipleri tarafından botla kurtarıldı.


Adana'da bir hafta hiç durmadan yağan yağmur, geçtiğimiz Cuma günü etkisini kaybetti. Cumartesi günü tekrar başlayan yağış nedeniyle narenciye bahçeleri sular içinde kaldı. Yüreğir ilçesi Sağdıçlı Mahallesi'nde bir narenciye bahçesinde bekçilik yapan Adnan Akçoban (55) ile eşi Elif Akçoban (54) ve köpekleri mahsur kaldı. Bekçi Akçoban, cep telefonuyla yardım istedi. Bunun üzerine AFAD ekipleri olay yerine giderek, botla bekçi, eşi ve köpeği kurtardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.