Selen İşsever goblen sergisini Adana'da açıyor

Dünyada önemli el sanatları arasında gösterilen goblen sanatıyla uğraşan Selen İşsever, ikinci sergisini Adana'da açıyor.

17 yıl önce Fransa'nın Nice şehrinde küçük bir hobi dükkanından aldığı Cross Stitch ile kendi imkanlarıyla evinin bir bölümündeki atölyede goblen sanatıyla uğraşan İşsever, 2. sergisini Adana'da 14 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'de açacak. İşveser'in sergisi Adana Büyükşehir Belediyesi Sergi 20 Ocak Pazar gününe kadar açık kalacak.

Selen İşsever, sanatını hem geliştirdiğini hem de profesyonel anlamda görsel ve sanat dalında bu hobiyi tüm sanatseverlere sunma kararı aldığını söyledi. İşsever, “Sergideki eserimin genel adı "Cross Stitch' diye geçiyor. Yıllar önce Avrupa kraliyet ailelerinde bayanların kasnakta yaptıkları el işi sanatıdır. Viyana işi ya da goblen olarak da biliniyor. Boş keten kumaşlar üzerine haritasından kodlayarak ortaya çıkıyorlar. Yaşadığım şehir Gaziantep'te ilk sergimi Ayşe Kulin'in de katılımıyla 2011 yılında gerçekleştirdim. Bu güzel hobiyi Adanalılar ile tanıştırmak ve beğenilerine sunmak için geliyorum” dedi.

Goblen sanatı nedir?

Goblen, bir kumaş üzerine renkli iplerin iğne ile işlenmesi ile resim oluşturulması sanatıdır. Kralların sanatı olarak da bilinen bu sanat temelini İtalya'dan alır. Sayılabilir pixel (nokta) üzerine dikiş işlemi ile yapılır. Günümüzde, oldukça değerli bir el işi sanatıdır. Eserin değeri, ilmek sayısına, kumaşın ebadına ve ipliğin kalitesine göre belirlenir.

Geleneksel Türk el sanatları açısından bakıldığında etamin veya kanaviçe işlemeye karşılık geliyor. Bir goblen tablosunun yapımı bir ya da iki yıl sürebiliyor.