"Sembolist İmgeler" Adana'da

İstanbullu Sanatçı Serap Kökten Adana Ressamlar Derneği (ARD) Sanat Galerisinde ‘Sembolist İmgeler' sergisi ile sanatseverlerle buluştu.

Serap Kökten, Dünya Sanat Günü'nün 15 Nisan'da kutlandığını ve etkinliklerin bir hafta boyunca devam edeceğini belirterek, “Sergim bu tarih aralığında devam edecek. Bu benim için mutluluk vericidir” dedi.

“Sembolik İmgeler”in 5. kişisel sergisi olduğunu söyleyen Kökten, “Daha öncesi İstanbul'da gerçekleşti. Aynı sergiyi Adana ile buluşturmak istedim. Sergideki çalışmalar, düşüncenin imgeye, imgenin sembollere dönüşme temeline dayanır. Çalışmalarım bu kapsam dahilinde fakat 3 ayrı kategoride birleşti. İlki, çağın yükselen değerleri karşısında toplumun ruhsal derinliğinin sorgulanması. Bir anlamda bilinçaltına itileni simgesel bir dille yansıttım. İkincisi, önemli tarihi kişiliklerin en belirgin özellikleri ve düşünceleri ile üzerimizde bıraktıkları izlerin oluşturduğu soyut düşünceler sembollerle yorumlandı. Son olarak yeryüzündeki farklı kültürlerin, inanışların, toplulukların ortaya çıkması ile oluşan bireysel kimliklerin soyut düşüncelerini ifade etmek için geliştirdikleri sembolik dil resimlerime yansıdı. Bu üç ayrı kategori aynı çatı altında toplandı” dedi.

Sanatçının 26 özgün çalışmasının yer aldığı sergi 27 Nisan 2019 tarihine kadar Adana Ressamlar Derneği (ARD) Sanat Galerisinde açık kalacak.

Serginin açılışına ARD Başkanı Hüseyin Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Emre, Şerife Ballı, Seval Eroğlu ve Meltem Baş ile sanatçılar ve sanatseverler katıldı.