Semih Özü: “Eksik maçlarımızı kazanarak daha üstlere çıkacağımıza inanıyoruz”

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor sahasında konuk ettiği Altay'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, ”35 gün içerisinde tek maç oynadık, uzun süre maç oynamamız, oyuncularımızın tamamının hastalığa yakalanması daha sonra toparlanmasıyla birlikte antrenman yapamamamız bizim maç ritmimizi bayağı aşağılara çekti. Rakibimiz son 20 günde 4 maç oynamış, maç konsantrasyonu, maç adaptasyonu daha yüksek bir takımdı. Temposu olmayan bir takım olmadığını biliyorduk. Aslında tempo koymamız gereken maçtı. Fakat bizimde antrenman eksiğimiz buna birazcık engel oldu. İlk yarıyı bir buçuk pozisyona karşın 2-0 mağlup bitirdik. Bizim iki tane pozisyonumuz var, buna karşılık ikinci yarı oyunu çevirebilir diye döndük. Fakat çok erken şansız bir gol yedik. Oyunun ritmini biraz daha arttırdık, giren oyuncularımız katkıda bulundu. Topu üçüncü bölgede tuttuk, daha çok şut girişiminde bulunduk. Bir penaltı 3-1 yaptık. Devamını getirmek istedik ama olmadı. 4'üncü golü yedik ve 4-1 mağlup olduk” diye konuştu.

"Oyuncularımıza güveniyoruz"

Semih Özü, rakibi tebrik ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradan Altay takımını tebrik ediyorum. Fakat biz oynayarak daha iyi yere geleceğimize inanıyorum. Eksik maçlarımızı kazanarak daha üstlere çıkacağımıza inanıyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bundan sonraki süreç bizim avantajımıza olacaktır. Yan yana antrenman yapmaya başladığımız zaman daha iyi skorlar alacağımıza inanıyorum.“