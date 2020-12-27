Semih Özü: ”Rakibimiz daha arzulu oynadı”

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor sahasında Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu. Takımın teknik sorumlusu Semih Özü, "Son üç dört maçımızda hep şikayet ettiğimiz şey maça iyi başlayamamaktı. Bugün maça iyi başladık, ilk yarıyı iyi oynadık öne geçtik. 3-4 tane pozisyonumuz var. Bireysel bir hatadan maç 1-1'e geldi. İkinci yarı rakibimiz daha istekli daha arzulu oynadı. Biz daha çok kapandık, kontra atak ile ileri çıkmayı düşündük fakat çok yapamadık. Rakibimizin oyuna giren oyuncularımız etkili oldu. Buna rağmen 90+3'de Ryan'la bir pozisyonumuz var daha böyle darbeli bir vuruşla maçı 2-1' getirebilirdik. Fakat son dakikada verilen penaltı ile 2-1 mağlup olduk” diye konuştu.