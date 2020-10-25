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Semih Özü: ”Rakibimiz daha istekliydi”

TFF 1.

Lig ekiplerinden Adanaspor'da Teknik Sorumlu Semih Özü, “Rakibimizi tebrik ediyorum, iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler” dedi.


Lig'in 7. haftasında Adanaspor sahasında Tuzlaspor'a 3-1 mağlup oldu. Adanaspor Teknik Direktörü Semih Özü, ”Kötü başladığımız ama golle beraber oyunun üstünlüğünü aldığımız bir maç oldu. İlk yarıyı önde kapatsaydık, maçın gidişatı daha farklı olabilirdi. Son iki üç dakika kala golü yememiz bizi moral motivasyon olarak düşürdü. Devre arasında Goran'ın sakatlık yaşayıp çıkması moralleri bozdu. İkinci yarıda rakip daha istekli arzulu bir oyun çizdi. 2-1 oldu. Ozegovic'le 2-2'yi yakalayabilirdik. Kötü oynadığımız halde fakat üçüncü gol bizi tamamen oyunun dışına attı. Rakibimizi tebrik ediyorum, iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler, daha isteklilerdi” diye konuştu.

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