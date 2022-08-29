Semt kreşleri, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır

Çukurova Belediyesi'nin Gülen Yüzler Semt Kreşleri, yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarını tamamladı.

Yaz aylarında da çalışan anne ve babaları düşünerek kapılarını açık tutan kreşlerde, 31 Ağustos'ta başlayacak olan yeni dönem eğitimleri için denetimlerde bulunan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Tesisler Müdürlüğü'ne bağlı 8 kreşi gezip eksikleri ve yapılması gerekenleri kontrol etti. Sınıfları, mutfakları ve tuvaletleri inceleyen Başkan Çetin, “Oryantasyon yani uyum süreci öncesi son kontrolleri yapıyoruz. 15 gün sürecek bu oryantasyon evresinden sonra, başarılı olamayan ve ayrılan çocuklarımızın yerine yedek listeden gelecek vatandaşların çocuklarını kayıt edeceğiz. Biliyorsunuz kreşlerimize büyük bir ilgi var ve talepleri karşılamak tamamen mümkün olmuyor. Ancak noter huzurunda çekilişle çocuklarımızı ne yazık ki yeni kayıt olarak alabiliyoruz. Burada hem çocukları ziyaret ettim hem de öğretmenlerimizle toplantı yaptık. Eksik var mı yok mu onlara bakıyoruz, denetliyoruz. Kreşlerimize bu kadar ilginin çok olması bizi memnun ediyor” dedi.

Diğer belediyelerinde bu semt kreşleri konusunda ağırlık vermesi gerektiğine vurgu yapan Çetin, çalışan anne ve babaların önündeki en büyük engellerden bir tanesinin semt kreşlerinin azlığı olduğuna dikkat çekti.