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Semt pazarlarında koronaya karşı ateş ölçümü

Yüreğir Belediyesi, korona virüse karşı sıkı önlemler alıyor.

Belediye ekipleri tarafından semt pazarlarında tüm esnafın ve vatandaşların tedbir amaçlı ateşleri ölçülürken, ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.


İlçe genelinde dezenfekte işlemlerine devam eden Yüreğir Belediyesi başlattığı uygulama ile virüse karşı önlemler kapsamında pazarlarda esnafın ve vatandaşların ateşini ölçüyor.


Belediye zabıta ve sağlık ekipleri, ateşi 38 derece üzerinde olan vatandaşları tedbir amaçlı en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.


Yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e ve belediye ekiplerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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