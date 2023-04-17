Sendikalar banka promosyonu için 26 Nisan'da alanlara iniyor

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, 4 sendikanın 5 şube başkanı ile aylardır promosyon miktarlarının güncellenmesi için çağrı yaptıklarını belirterek, "Taleplerimize olumlu cevap vermeyen Yapı Kredi Bankası ile tüm ekonomik ilişkilerimizi kesmek için 26 Nisan'da eylem kararı aldık" dedi.

Adana'da eğitim-öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen Adana Şube Başkanları ortak bir basın açıklaması düzenleyerek, Yapı Kredi Bankası'nın eğitim çalışanlarına yönelik promosyon görüşmelerinde olumlu adım atmadığını söyleyerek eylem kararı aldı. Eylem kararını dört sendikanın 5 şubesi adına Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer açıkladı. Bir yıla yakın bir zamandır sürdürülen görüşmelerde daha önce promosyon anlaşması imzalanan Yapı Kredi Bankası Adana Bölge Müdürlüğü'nün gerekli özveriyi göstermediğini vurgulayan Mehmet Sezer, "On binlerce eğitim çalışanımız, aileleri ile birlikte düşündüğümüzde yüz bine yakın insanımız mağdur edildi, görmezden gelindi. Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen söz konusu banka yetkilileri sorun çözmeye yanaşmadı. Biz de bundan sonra konuşmanın anlamsız olduğu düşüncesiyle sendikalarımızın şube başkanları ile alanlara inme kararı aldık" dedi.

Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinin ardından baş gösteren ekonomik dalgalanmaların Türkiye'de özellikle dar gelirli ve sabit ücretli insanları derinden etkilediğini vurgulayan Başkan Sezer, bankaların bu dönemde en çok kar elde ettiği kurumlar olduğunu da iddia ederek Yapı Kredi Bankası'nın 2022 yılında 52,74 milyar TL kar açıkladığını ifade etti.

"Yapı Kredi Bankası yetkililerine uzattığımız elimiz her zaman havada kalmıştır"

Sezer, "Yapı Kredi Bankası yetkililerine uzattığımız elimiz her zaman havada kalmıştır. Gelinen bu noktada tabiri yerindeyse sabır taşı çatlamıştır. Artık müzakere değil eylem zamanıdır" diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"26 Nisan saat 16.00'da tüm eğitim çalışanlarını haklarına sahip çıkmak için Atatürk Caddesi, Atatürk Parkı karşısında bulunan Yapı Kredi Bankası önünde eylemimizi yapacağız. Bu eylemlerimiz sonrasında Yapı Kredi Bankası ile tüm ekonomik ilişkimizi keseceğiz. Yapı Kredi Bankası'ndan aldığımız kredi kartlarımızı kullanmayacak ve iptal edeceğiz. Yapı Kredi bankasında mevcut bulunan Bireysel Emeklilik ve diğer yatırımlarımızı ve tüm mevduat hesaplarımızı kapatarak başka bankalara taşıyacağız. Daha önce verdiğimiz tüm otomatik ödeme talimatlarını sonlandıracağız. Başka bankalardan hesap açarak maaşlarımızın otomatik ödemeyle yeni hesaplarımıza havale edilmesini sağlayacağız. Böylece; eğitim çalışanları, kendilerini yok sayanları yok saymaya devam edecektir."

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın açıklamasına Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer'in yanı sıra, Eğitim-İş Adana 1 Nolu Şube Başkanı Seher Ergin, Eğitim-İş Adana 2 Nolu Şube Başkanı Emin Erkan Şenol, Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya ve Hürriyetçi Eğitim Sen Adana Şube Başkan Ergun Ayyıldız katıldı.