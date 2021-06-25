Şener'den Feke'deki su kesintisine tepki

Şener, yaptığı açıklamada, Feke Devlet Hastanesinin su ihtiyacını itfaiyeden destek alarak sağladığını, çevrede hiçbir ev ve iş yerinde su olmadığını belirterek, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçemiz Kocayurdan Mahallesi, Feke Devlet Hastanesi civarında yaklaşık bir haftadır içme sularımız akmamaktadır. Mahalle sakinleri ve hastane personelleri çok mağdur durumda. Bir haftadır ASKİ personellerine ve CHP İlçe Başkanına durumu anlatmamıza rağmen bir sonuca ulaşamadık. Hala sularımız akmamaktadır. Çalışma yaptıklarını söylüyorlar ama bir sonuca ulaşılmadı" dedi.