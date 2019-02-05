Şengül Aksoy ilk kişisel sergisini açtı

Şengül Aksoy'un “İçsel Yansımalar” adını verdiği resim ve seramik sergisi açıldı.

Seramik Sanatçısı Şengül Aksoy'un ilk kişisel sergisi olan “İçsel Yansımalar” Adana Ressamlar Derneği'nde AÇS Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide seramik ve resim çalışmalarını sunan Şengül Aksoy, “3 yıllık birikimimi paylaşma fırsatını bulduğum için çok mutluyum” dedi.

1972 yılında Hatay'ın Erzin ilçesinde doğan Şengül Aksoy, seramik sanatına henüz ortaokul yıllarındayken ilgi duymaya başladığını, İzmit Kız Meslek Lisesi Seramik Bölümü'nden mezun olduğunu belirterek, “Lise eğitimimi Marmara Üniversitesi Seramik Bölümü'nde tamamladım. Aynı zamanda resim öğretmenliği yapıyorum. Resim ve seramiği tutku ile yapmaya devam ediyorum” dedi.

Sergi çalışmalarında ağırlıklı olarak kadın temasına odaklanan Sanatçı Şengül Aksoy, toplumsal ve bireysel olarak annelik ve doğum zemininde kadına uygulanan duygusal baskıyı ele alıyor. Aksoy, “Kadın ve anne olarak farklı şehirlerde edindiğim izlenimleri, gözlemleri ve bireysel deneyimlerimi eserlerime yansıtmak istedim. Kadın için belirlenmiş rollerin, kadınsal içgüdülerle karıştırılıp, bir kalıba sokulmasını işledim. Aynı zamanda insanın farklı yönlerini, duygularını, çıkmazlarını da anlatmaya çalıştığım eserlerimde toplumsal olaylardan ve kişisel tarihimden etkilendim” diye konuştu.

Şengül Aksoy'un içsel yansımalar adını verdiği 40'tan fazla seramik ve 14 resim çalışmasının yer aldığı sergi 13 Şubat 2019 tarihine kadar açık kalacak.