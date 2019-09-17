Sepsis 8 milyona yakın kişinin ölümüne neden oluyor

Global Sepsis Alliance (GSA) ve World Health Organization'ın (WHO) sepsis konusunda farkındalık için kabul ettiği Dünya Sepsis Günü'nde hastalığın yılda 30 milyondan fazla bireyi etkilediği ve 8 milyona yakın kişinin de ölümüne neden olduğuna vurgu yapıldı.

Konu ile ilgili Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz Hipokrat Toplantı Salonunda bir sunum yaparak hastalık hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Özyılmaz, enfeksiyonlara karşı anormal ve uygunsuz konak yanıtına neden olan, hayati tehdit edici organ disfonksiyonu olarak tanımlanan sepsisin kroner dışı yoğun bakım ünitelerinde en sık ölüm sebeplerinden biri olduğuna işaret etti.

Hastalığın dünyada yılda 30 milyondan fazla insanı etkilediğini ve 8 milyona yakın da ölüme neden olduğunu kaydeden Özyılmaz, kurtulan hastalarda ise engellilik, sakatlık gibi çeşitli durumların ortaya çıkabildiğine dikkat çekti. Sepsisin acil olarak tedavi edilmesi gereken, zamana karşı yarışılan bir durum olduğuna değinen Özyılmaz, sepsisin tedavisinin saatler ve hatta dakikalar içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini, enfeksiyon odağının hızla kontrol altına alınması ve yoğun bakımlarda uygun organ destek tedavilerinin verilmesinin hayat kurtarıcı olduğunun altını çizdi.

Her hastalık gibi sepsisin yönetiminde de en ideal durumun sepsis gelişiminin önlenmesi olduğunu belirten Özyılmaz, “Enfeksiyonların önlenmesi ve sepsis ile savaş ile her yıl 800 bin ölümün önlenebilmesi mümkündür. Bunun için genel hijyen kurallarına uyulması, el hijyeni sağlanması, çocukluk ve erişkin aşılama programlarına uyulması önceliklidir. Hastane kaynaklı enfeksiyonları azaltmak için seferber olunmalı ve sağlık çalışanlarının el hijyenine en yüksek uyumu sağlanmalıdır” diye konuştu.

Özyılmaz, sepsisin gelişmiş ülkelerde kanser ve benzeri hastalıklardan daha fazla ölüme sebep olduğunu belirterek, soruna sadece enfeksiyonların değil, basit bir ameliyat ya da trafik kazasının dahi yol açabildiğini, sepsisin günümüzde sık karşılaşılan ve ciddi ölüm oranlarıyla sonuçlanan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu, hastalığın erken tanı ve doğru tedaviyle ölümcül sonuçlarının önlenebileceği konusunda hemfikir olduğunu vurguladı.

Dünyada sepsisten ölümleri azaltmak amacıyla uygun adımları atmak için, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği'nin tüm dünyaya ve ülkemize çağrıda bulunduğunu belirten Özyılmaz, bu önemli hastalığın farkındalığını arttırmak ve toplumda bilinirliğini sağlamak üzere verilecek mesajların son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.