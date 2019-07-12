Seramik sanatında mitolojik tasvirler sergilendi

Öğretim Görevlisi Filiz Yıldız'ın Sanat Seramiği dersi kapsamında hazırlanan eserlerde mitolojik konular öne çıktı. Öğr. Gör. Fliz Yıldız kendi sanat çalışmalarında mitolojik konulardan esinlendiğini, bu konuların yurt dışında açtığı sergilerde ilgiyle izlendiğini belirtti. Bu nedenle öğrencilerine özellikle Türk Mitolojisini araştırmalarını ve seramik sanat eseri olarak ortaya koymalarını tavsiye ettiğini ve sanat seramiği dersinin bunun için bir fırsat olduğunu söyledi.

Öğretim Görevlisi Filiz Yıldız ise, sergide 30 eser bulunduğunu, her öğrencinin başka bir konuyu araştırdığını ve konu üzerinden tema belirleyerek sanat eserleri ortaya koyduklarını söyledi. Yıldız, sergide yer alan öğrencilerinden Oruç Öngel'in Seramik Bölümünden bölüm birincisi ve aynı zamanda fakülte üçüncüsü olduğunu belirterek, ”Sergiye Oruç Öngel, Samed Can Avşar, Fatma Köse, Özgül Şahin, Muhittin Kurt ve Sema Harput sanat seramiği alanından katıldılar. Sergide seramik teknolojisi alanından ise farklı pişirim teknikleri ile Nil Büyükbayraktar'ın seramikleri yer aldı” dedi.

Öğrencilerden Samed Can Avşar, mitolojik ögelerin bütün zamanlarda sanatın bir parçası olduğunu, bazen bir sanat eserinin öznesi konumunda ele alınırken, bazen de yan figür olarak ele alındığını söyledi. Avşar, “Bu amaçla ben de Türk mitolojisinden “Tepegöz” ve “Zümrüd-ü Anka” mitlerini araştırarak seramik sanatında yorumlarımı ortaya koydum. Bu yolla sanat alanında vazgeçilmez kaynaklardan biri olan mitolojinin önemini vurgulamayı amaçladım” dedi.

Sema Harput ise “Şahmeran”ı araştırdığını ve seramik eser olarak ortaya koyduğunu ve araştırmaya devam edeceğini belirtti.