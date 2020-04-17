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Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Adana’da üniversite öğrencisi bir genç serinlemek için girdiği Göksu Nehri’nde boğuldu.

Adana'da üniversite öğrencisi bir genç serinlemek için girdiği Göksu Nehri'nde boğuldu.


Olay, Tufanbeyli ilçesi Bolatpınar Mahallesi Göksu Nehri'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Murat Ertuna, Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği son sınıf öğrencisiydi. Okulların tatil edilmesiyle ailesinin yanına gitti. Sıcaklardan bunalan Ertuna serinlemek için Göksu Nehrine girdi. Akıntıya kapılan Ertuna boğuldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmada Ertuna'nın cansız bedenini buldu. Ertuna'nın cesedi Tufanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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