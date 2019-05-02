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Serinlemek kabusa dönüşmesin

Bunaltıcı sıcakların yavaş yavaş başladığı ve yılda ortalama 30 kişinin boğulduğu Adana’da serinlemek için nehre giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Bunaltıcı sıcakların yavaş yavaş başladığı ve yılda ortalama 30 kişinin boğulduğu Adana'da serinlemek için nehre giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay Karataş ilçesinin Tabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'nin Rakka ilinden iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşen Murad Halil (21) tarım işçiliği yaptığı tarlada sıcaktan bunalarak serinlemek için nehre girdi. Ancak bir süre sonra yorulan Halil boğulma tehlikesi geçirip yardım istedi. Yakınları onu nehirden çıkartamayınca gözden kayboldu. Olay yerine çağrılan Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları nehirde arama başlattı. Yapılan aramada Halil'in cansız bedeni bulundu. Nehirden çıkartılan Halil'in cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



"Yılın ilk boğulma vakası"


Bu arada, Adana'da bunaltıcı sıcakların başlamasıyla insanların serinlemek için Seyhan Baraj Gölü, Seyhan ve Ceyhan Nehri ile DSİ'ye ait sulama kanallarına girmeleri boğulma vakalarını artırıyor. Murat Halil'in ölümü ise 2019 yılın ilk boğulma vakası oldu. DSİ'nin istatistiklerine göre Adana'da ortalama yılda yaklaşık 30 kişi hayatını kaybediyor. Türkiye genelinde de bu rakam 900 ile bin arasında değişirken en fazla boğulma vakası Adana'da görülüyor. Bunun en büyük nedeni ise Adana'da DSİ'ye ait sulama kanallarının Adana'da şehir merkezinde birçok noktadan geçmesi. DSİ kanala girilmemesi için birçok tedbir aldı ancak buna rağmen özellikle çocuklar kanala serinlemek için girmeye devam ediyor. Nisan-Mayıs ayından itibaren başlayan boğulma vakaları Eylül ayı sonuna kadar devam ediyor. Bu nedenle polis ve jandarma sorumluluk alanlarında boğulma vakalarına karşı çeşitli önlemler alıyor.

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