Serpil Kılıç'tan ilk kişisel sergi

Adana Ressamlar Derneği (ARD) Sanat Galerisi'nde 26 eserden oluşan serginin açılış kurdelesini İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Ahmet Oflaz ve Ahmet Işıklı, Serpil Kılıç ile birlikte kesti.

Serginin ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıdığını belirten Serpil Kılıç, “Eserlerimin çoğunluğu son dönemde yaptığım çalışmalardan oluşmaktadır. Resimlerimde soyut ekspresyonist, figüratif ve renkçi bir anlayış ön plana çıkmaktadır. Paul Cezanne, Hennri Matisse ve Van Gogh'dan etkilendiğimi belirtmek isterim” dedi.

Kılıç'ın açtığı sergi 29 Mayıs 2019 Çarşamba gününe kadar ARD'de görülebilecek.

Serpil Kılıç kimdir?

1972 yılında Hekimhan-Malatya‘da doğdu. İnönü üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümünden 2005'de mezun oldu. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans'ını bitirdi.

2008'de Adana'da öğretmenliğe başladı. Baklalı Köyü İlköğretim Okulu, İncirlik Lisesi, Yavuz Selim İlköğretim Okulu, TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi'nde çalıştı. 2018 yılından beri Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi'nde görev yapmaktadır.

Sabancı Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde Seyhan Halk Eğitim Merkezi resim kursunda öğretmenlik yaptı. Adana genelinde çeşitli karma sergilere katıldı.

2017 yılından beri Serpil Kılıç Sanat Evi atölyesinde resim kursları ve kendi çalışmalarına devam etmektedir.