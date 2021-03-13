"Servet Anne" operasyonunda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Adana'da polis ekipleri, 2 ayrı adreste yurt dışına gönderilmek üzere ahşap çadır direkleri içerisine zulalanmış toplam 282 bin 900 adet ‘captagon hap' ele geçirdi. Zanlıları suçüstü yakalayan ekipler, operasyonu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hayatını kaybeden annesi Servet Soylu'ya adayarak ele geçirilen uyuşturucularla ‘Servet Anne' yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde 2 ayrı adreste yurt dışına gönderilmek üzere uyuşturucu madde hazırlandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahısları takibe alan ekipler, bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Uzun namlulu silahlarla adrese baskın yapan ekipler, 8 şahsı ters kelepçe yaparak gözaltına aldı. Evde narkotik köpeği ‘Tinga' ile arama yapan ekipler, yurt dışına gönderilmek üzere ahşap çadır direkleri içerisine zulalanmış toplam ağırlığı 47 kilo 150 gram olan 282 bin 900 adet ‘captagon hap'ı ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğünde uyuşturucu hapları sergileyen ekipler, operasyonu bugün hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'ya adadı. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucularla ‘Servet Anne' yazdı.

“Son dönemde bu kadar büyük çaplı ‘captagon hap' yakalanmamıştı”

Adana Valisi Süleyman Elban ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2 ayrı adreste yapılan operasyonda toplamda 47 kilo 150 gram yani 282 bin 900 adet ‘captagon hap' ele geçirildi. Son dönemde bu kadar büyük çaplı ‘captagon hap' yakalanmamıştı. Bunları temin eden ve bunun ticaretini yapan 8 kişide bu operasyonda gözaltına alındı. Bunlar özel ahşap çadır direklerine zulalanmış ve yurt dışına götürülmek üzere Adana'mızda hazırlıkları yapılırken düzenlenen operasyonla ekiplerimiz ele geçirdi. Herkesi kutluyorum. Bizim Adana olarak ve ülke olarak uyuşturucuyla mücadeledeki operasyonlarımız devam ediyor. Bu yapılan çalışmada bunlara bir örnektir” diye konuştu.

Ele geçirilen uyuşturucularla ‘Servet Anne' yazılmasını da değerlendiren Elban, “Arkadaşlarımız böyle bir jest yapmak istediler. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bakanımıza da sabırlar diliyoruz” dedi.