Servet çalan 6 hırsız tutuklandı

Adana'da 5 ayrı olayda 1 milyon 474 bin lira değerinde altın ve para çaldığı öne sürülen 6 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı hırsızlık şikayeti üzerine zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kurduğu özel ekiple önce 24 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın son katında oturan Murat E.'nin dairesine kapı kilidini kırarak girip, oturma odasında yer alan kasayı zorla açarak, içindeki 900 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 100 bin lira nakit parayı alarak kaçan zanlı ya da zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Polis, olay yerinin 3 kilometre çapındaki bölgede yer alan güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlığı Yakup B.'nin (24) yaptığını belirledi. Daha önce hırsızlık, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan kaydı bulunan Yakup B., Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı.

Hırsızlık dedektifleri, bu olayın ardından 10 Ağustos'ta Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde müstakil bir binanın 2. katında oturan Raziye Ç.'nin evine kapı kilidini kırarak girip, 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı çalan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis yine güvenlik kamerası incelemesi sonrası Uğur Y.'nin (35) hırsızlığı yaptığını belirledi. Daha önce de hırsızlıktan suç kaydı bulunan Uğur Y., tespitin ardından evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Zanlının altınları bozdurduğu, paranın bir kısmını harcarken, 135 bin lirasını da hesabına yatırdığı tespit edildi. Polis, hesaba bloke koyup, sonrasında sahibine teslim edilmesini sağladı. Adliyeye sevk edilen Uğur Y. de tutuklandı.

Polis, Toros, Yurt ve Cumhuriyet mahallelerinden 50 bin lira değerinde eşya çalan M.R.H. (42) ve 17 yaşındaki suç ortağı F.K.'yı tespit edip yakaladı. Her iki zanlı da tutuklandı. Polis Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde iki ayrı ev ve bir otomobilden yaklaşık 4 bin lira değerinde bilgisayar ve cep telefonu çalan Mehmet K.'yı (30) da yakaladı. Bu zanlı da tutuklandı. Son olarak polis girdiği işyerlerinden piyasa değeri yaklaşık 20 lira olan inşaat malzemesi çalan Emre T.'yi (40) de yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına aldı. Emre T., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.