Sessiz dünyaların ‘duyma' sevinci

Çukurova Üniversitesi, Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi'nde biyonik kulakla duymaları sağlanan minikler, bahar şenliğinde müzik eşliğinde eğlenerek sessiz dünyalarını geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.

İşitme engellilerin sessiz dünyasına ‘ses' olan Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi'nin, biyonik kulak (koklear implantasyon) uygulanan hastaları, düzenlenen bahar şenliğinde gönüllerince eğlenerek, duyma sevincini yaşadı. Sadece Adana'ya değil, tüm Güneydoğu'ya hizmet veren merkezin bahçesinde düzenlenen şenlikte, bahara “merhaba” diyen çocuk ve gençler, müzik eşliğinde dans etti, şarkılar söyledi.

Çukurova Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında başarıyla gerçekleştirilen biyonik kulak operasyonu ile sessiz dünyalarını geride bırakan hastalar, sevinçlerini şenliğe katılan aileleri ve dostlarıyla paylaştı.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Özgür Sürmelioğlu, şenliğin açılış konuşmasında 1996 yılında kurulan merkezin, o günden bu yana işitme engellilere ‘ses' olduğunu belirterek, “Burada hem eğitimsel hem de rehabilitasyon amaçlı çalışmalar yapmakla birlikte, ihtiyaç duyan ve tedaviye uygun olan hastalarımızı üniversitemizin KBB Anabilim Dalına yönlendirip, operasyonlarını da planlıyoruz. Burada hem baharın gelişini hem de yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aynı anda kutlamanın keyfini yaşıyoruz” dedi.

Palyaçolar ile çizgi film karakterlerinin kıyafetlerini giyen animatörlerin eşlik ettiği çocuk ve gençler, müzik eşliğinde saatlerce eğlenerek, duymanın keyfini yaşadı.

İşitme engelli çocukların söylediği şiirler ve dans gösterileri ile devam eden program müzik dinletisi ile devam etti. Bahar şenliğinde, hep birlikte yemek yiyen, dağıtılan pamuklu şekerlerle çocukluklarının tadını çıkaran çocuklara birer uçurtma da armağan edildi.