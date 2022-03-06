Sevdinli'nin "Sorgulama" sergisi

Sevdinli'nin resim sergisi Adana Ressamlar Derneği Salime Kaman Sanat Galerisi'nde açıldı. Hitit sanatından etkilenen Sevdinli, Anadolu sanatlarını inceledi. Güneş kursu, at, boğa, geyik, aslan, çift başlı kartal, yılan, geometrik semboller, yazılar, biçimleme özellikleri sanatlarına yansıdı. Türk resim sanatlarında da izleri görüldü.

Sevdinli'nin resimleri koyu renk düzlem üzerinde yer alıyor. Sıcak renk ve geomertrik ağırlıklı resimler. Hemen hepsi insan figürlerine benziyor, değilse bile her figürde bir insan motifi görülüyor. Hititlerin yaşamını taşıyor günümüze.

1954 İzmir doğumlu olan Asuman Barka Sevdinli, Kız Lisesi'ni Adana'da bitirdi. Ressam Ahmet Akata Atölyesinde çalıştı. 2007'de ÇÜEF Resim-İş Bölümü ve Muzaffer Tire Atölyesi'nden mezun oldu. Kısa süre öğretmenlik yaptı. Resim çalışmalarını sürdürdü. Çok sayıda karma sergiye katıldı, ondan fazla kişisel sergi açtı.