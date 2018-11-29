Sevgi engel tanımadı

Adana'da, İsmail Hazar İlkokulu'nde "Sevgi Engel Tanımaz" etkinliği düzenlendi.

İsmail Hazar İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin, Seyhan Huzurevi sakinleri ile özel eğitime gereksinim duyan çocuklar tarafından hazırlanan "Sevgi Engel Tanımaz" etkinliği Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Okul öğretmenlerinden Hacer Toklu'nun girişimleriyle organize edilen etkinlikte konuşan okul müdürü Erdinç Buğatekin, "Aynı mekanda farklı yaşamlarla mutluk olmak için toplandık. Bu mutluluğu bizimle payleaşarak bir arada birbirimizi yok saymadan neler başardığımızı görmenizi istedik" dedi.

Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği'nin de katkı sunduğu etkinlikte şiir, dans ve halk oyunları gösterileri düzenlendi. Gösteriler etkinliğe katılanlar tarafından beğeniyle izendi.