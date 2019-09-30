Sevilen animasyon karakterleri çocuklarla buluşacak

Çocukların severek izlediği Cartoon Network kanalının ilk Türk çizgi filmi olan Kral Şakir, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde miniklerle buluşacak.

Varol Yaşaroğlu tarafından hayat bulan ilk olarak TV'de çizgi film olarak yayınlanan ardından beyaz perdeye ve tiyatro sahnesine uyarlanan Kral Şakir ve arkadaşı Fil Necati, Optimum'da düzenlenecek etkinlikte minik sevenleriyle tanışacak.

Komik diyalogları ve heyecanlı maceralarıyla çocukların kalbini kazanan Kral Şakir ve Fil Necati, 5-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, AVM'nin minik ziyaretçilerine unutamayacakları anlar yaşatacak.

2 gün boyunca 14.00-16.00-18.00 saatlerinde, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte Kral Şakir ve Fil Necati sahne şovları ve hikayeleriyle yine çocukları kendilerine hayran bırakacak.