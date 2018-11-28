Sevinç Gediktaş, "Yılın Tiyatro Kadını" ödülünü aldı

Anadolu Ödülleri kapsamında Adana Devlet Tiyatroları (ADT) Müdürü Sevinç Gediktaş, “Yılın Tiyatro Kadını Ödülü”nün sahibi oldu.

Anadolu Tiyatro Ödülleri, ülkemizde kadınlarla ilgili yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla bu yıl pozitif ayrımcılık yaparak tüm kategorilerde kadın sanatçılara takdim edildi.

İstanbul Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş, Yılın Tiyatro Kadını Ödülü'ne layık görüldü.

5. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu'nun ödül sahiplerini kadın adaylar olarak belirlediği tema kapsamında, Devlet Tiyatroları Projesi olan “12 Kadın Oyun yazarı - 12 Kadın Yönetmen” girişimi “Yılın En İyi Projesi” olarak değerlendirilerek, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da ödüle layık görüldü.