Şevkin'den Kızılay'a ziyaret

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Kızılay Adana Şube Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Kızılay'ın Adana ve bölge illerinde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi alan Dr. Şevkin, başta kan ihtiyacı olmak üzere yoksul insanlara gıda, yiyecek, giyecek ve barınma malzemeleri desteğinde bulunan Kızılay'ın çalışmalarına değindi. Dr. Şevkin, Cumhuriyetin en önemli kuruluşlarından biri olan Kızılay'ın, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde ihtiyaç sahibi insanların yanında olduğunu kaydetti. Şevkin, "Kızılay, Kurtuluş Savaşımızdan bugüne kadar yapmış olduğu yardımlar ve hizmetler ile mücevher niteliğinde bir kuruluşumuzdur. Her Türk vatandaşının, korunması, kollanması ve saygınlığının kalıcı olması yönünde çalışmalar yapan bu kurumumuz hep var olsun. Bugüne dek Kızılay'ın her adımında emeği, maddi-manevi gücü ile destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz" dedi.

Ramazan Saygılı ise, Kızılay'ın 150 yılı aşkındır milletten aldığı güç ve enerji ile iyilik hizmetini sürdürmeye devam ettiğini dile getirdi. Saygılı sözlerine şöyle devam etti:

"Kızılay, bu hizmeti sürdürürken, din, din, dil, ırk, renk gözetmeksizin taraflara dokunuyor. Biz gönüllü Kızılaycıların tek amacı yüreklerde kandil yakmak ve iyilik zirvesine doğru merhamet yürüyüşümüzde insanımızın yüreğine dokunmaktır."

Saygılı, CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin'in ziyaretinden çok memnun olduğunu ve desteklerinin her zaman güç kattığını söyledi.