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Şeyh Bedreddin turneye çıkıyor

Adana’nın 53 yıllık tiyatro topluluğu Dost Oyuncular, Şeyh Bedreddin’in hayatını konu alan oyunu Adana’dan sonra şimdi de Hatay’da sahneleyecek.

Adana'nın 53 yıllık tiyatro topluluğu Dost Oyuncular, Şeyh Bedreddin'in hayatını konu alan oyunu Adana'dan sonra şimdi de Hatay'da sahneleyecek.


Dost Oyuncular Tiyatro Topluluğu Yönetmeni Bülent Uz, Hatay Eğitim-Sen Şubesi'nin davetlisi olarak 20 Nisan 2019 Cumartesi günü suare ve matine şeklinde oyunu 2 kez sergileyeceklerini söyledi.


Bülent Uz'un yönettiği oyunda, Mehmet Yaşar, Süheyla Yanar, Hasan Butuk, Erna Edis, Öznur Taş, Vahit Şahin, Mehmet Özdek, Ertuğrul Yılmaz, Ali Günden, Ümit Torun, Gökhan Kapıcı, Uğur Garip, Murat Sincar, Efe Tuluk, Emre Can Butuk, Miraç Burak Köylüoğlu, Adem Kadı, Cane Karaağaç, Pınar Savcı, Yeliz Butuk, Gürhan Durak, Olcay Heybeli, Rıdvan Çiçek, Mustafa Karasaç, Gamze Taş rol alıyor.

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