Seyhan Baraj Gölü regülatör kapaklarında ceset bulundu

Adana'da Seyhan Baraj gölünde balık tutan kişiler regülatör kapaklarında erkek cesedi buldu. Ceset dalgıç polisler tarafından çıkartıldı.

Olay, Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü DSİ'ye ait regülatör kapaklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, baraj golünde balık tutan kişiler, kapakların orada ceset görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen asayiş polisleri de durumu sualtı polisine aktardı. Zodyak bot ile bölgeye geldi.

Suya giren dalgıç polis cesedi kapakların olduğu yerden çıkarttı. Çıkartılan erkek cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Yaklaşık 15 gündür su içerisinde olduğu tahmin edilen cesedin tanınmayacak hale geldiği öğrenildi.

Bulunan erkek cesedinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecekken yapılacak DNA testi ile kimliğine ulaşacağı belirtildi. Ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.