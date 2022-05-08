Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi arttı

Toros Dağlarındaki karlarının erimesi ve yağışların bu sene fazla olması sebebiyle Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nün su seviyesi artmaya başladı.

Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan Amerikan Adası'na giden piknikçiler, adanın sular içinde kaldığını görünce başka mekanlara gitmek zorunda kaldı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan işletmelere ait masalar ile çocuk oyun alanları, kameriyeler suyun içinde kaldı. Ördekler de suyun yükselmesi ile karaya çıktı.