Seyhan Belediye Meclisi Aralık ayı çalışmalarını sakin bir şekilde tamamladı

Seyhan Belediye Meclisi Aralık ayının beşinci birleşimini 2. Başkanvekili Hakan Burç, kâtipler Yasemin Çelik ve Murat Karatay başkanlığında gerçekleştirdi. Çoğunluğun sağlandığı mecliste mazeretler ve bir önceki toplantının tutanağı oybirliği ile kabul edildi. Gündem dışı söz alan olmayınca Başkan Hakan Burç, Aralık ayında toplam 26 maddeden oluşanve 9'u önceden tamamlanan gündem maddelerinden 15 maddeyi görüşmeye açtı. Teklifler oy birliği halinde ilgili komisyonlara gönderilirken komisyon raporları ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Mecliste Gürselpaşa 2 Nolu Dinlenme Parkı'nın adının Gürselpaşa Şehir Jandarma Er Zeynel Abidin Sofuoğlu, Yenibaraj 4 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı'nın adının ise Yenibaraj Şehit Jandarma Uzman çavuş Hacı Emin Pişkin olarak değiştirilmesi ile ilgili ailelerden gelen talep, ilgili komisyona havale edildi.

Seyhan Belediye Meclisi çalışmalarına 2 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 17.00'de devam edecek.