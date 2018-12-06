Seyhan Belediye Meclisi önce karıştı, sonra yatıştı

Tek maddenin görüşüldü mecliste Seyhan Belediye Başkanına, devlet veya özel bankalardan 30 milyon lira borçlandırılma yetkisi ile ilgili madde sert tartışmalardan sonra CHP'li ve HDP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. AK Parti ve MHP ise ret oyu verdi. Borçlanma yetkisi 19 kabul oyuna karşılık 17 ret oyu ile oy çokluğu halinde kabul edildi.

Seyhan Belediye Meclisi, 1.Başkanvekili Yusuf Akıncı, meclis kâtipleri Yasemin Çelik ve Nurul Feda İnep başkanlığında toplandı. Yoklamada gerekli çoğunluğun sağlanması ile açıldı. Yusuf Akıncı gündem dışı söz verdi. Bugün yapılacak olan toplantının kendilerine toplantıya bir saat kala haber verildiğini söyleyen Yalçın Limoncu, bu olayı CHP'nin geçmişteki tek parti yönetimini hatırlattığını söylemesi ile başlayan gerginlik, CHP' üyelerin buna tepki göstermesi ile devam etti.

HDP'den ihraç edilen Enver Ökmen, ihracının mecliste okunmasını eleştirdi. Ökmen, ”Ben hiçbir rantta bulunmadım. Etik dışı bir gündem maddesi ile okutulmasını kınıyorum” dedi.

CHP Meclis Gurubu adına kürsüye çıkan Ulaş Çetinkaya, “Tek parti dönemi dediğiniz dönem Atatürk dönemidir, İsmet İnönü vardı bu dönemde” diye cevap verdi. Çetinkaya konuşurken bu kez CHP'li Mustafa Tunç laf attı. Bu kez CHP'liler arasında bir gerginlik yaşandı.

Ak Partili Esef Şahin'in 30 milyon lira borçlanma yetkisini istemediklerini ve Seyhan'ın parasının çar-çur edildiğini belirterek “Biz harama girmeyeceğiz” diye konuştu. Şahin, Seyhan Belediyesi'ndeki hırsızlıklardan bahsedince ortam birden gerildi. Yusuf Akıncı oturduğu yerden ayağa kalkarak, Esef Şahin'den özür dilemesi gerektiğini söyledi. Akıncı daha sonra kürsüden inerek Esef Şahin olduğu yere doğru ilerledi. CHP'li meclis üyeleri Yusuf Akıncı'yı yatıştırmak için meclis salonu dışına çıkardı. Meclis kâtibi Yasemin Çelik toplantıya 5 dakika ara verdiğini açıkladı. Meclis üyeleri arasında tartışmalar yine devam etti.

Daha sonra salona girerek başkanlık divanına geçen Yusuf Akıncı, söylediği sözlerden başta partiler olmak üzere meclis üyelerinden özür dileyen bir konuşma yaptı. Ve gündem maddelerine geçildi. Daha önce görüşülerek geri gönderilen 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d maddesi, gereğince borçlanma talebini 9. Madde olarak yeniden gündeme aldırdı. Akıncı, Seyhan Belediye Başkanlığı2na 30 milyon lira borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili komisyondan oybirliği ile geçen raporu okuttu. Bunun üzerine söz alan AK Partili ve MHP'li belediye meclis üyeleri, son 3 ay içerisinde belediyenin 30 milyon lira borçlanması aleyhinde konuşmalar gerçekleştirdiler. HDP'li üyeler söz istedi. Başkan Akıncı HDP'li üyelerin söz talebini unutup AK Partili Ali Coşkun'a söz verince 2 HDP'li üye salonu terk etti. Başkan Akıncı'ya mecliste CHP grubunun azınlığa düşeceğinin hatırlatılması üzerine HDP'li üyelerin peşinden gitti ve onları ikna ederek salona girmelerini sağladı.

CHP Gurubu Sözcüsü Elif Uzun da 30 milyon lira borçlanma yetkisi verilmesi konusunda destek konuşması yaptı.

Bu konuşmalardan sonra Seyhan Belediye Meclisi 1.Başkan Vekili Yusuf Akıncı maddeyi oylamaya sundu. CHP ve HDP'li 19 üye maddenin kabulü için evet oyu verirken, 17 AK Partili ve MHP'li üye de ret oyu verdi. Böylece Seyhan Belediye Başkanına, devlet veya özel bankalardan 30 milyon lira borçlandırılma yetkisi oy çokluğu ile kabul edildi.

Yusuf Akıncı 2 saat 15 dakika süren meclis toplantısını yarın saat 16.00'da toplanmak üzere sonlandırdı.