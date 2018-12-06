Seyhan Belediye Meclisi toplanamadı

oturumu, AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyeleri salona gelmeyince gerçekleşmedi.

Seyhan Belediye Meclisi oturumunu açmak üzere dün akşam 18.00'de Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf Akıncı, Meclis Asil Katibi Yasemin Çelik ve MHP'li katip üye katılmayınca CHP'li Yedek Meclis Üyesi Bayram Bilgin divandaki yerini aldı. Akıncı, yoklama yaptırdı. Çoğunluğun olmadığı anlaşılınca meclis oturumu gerçekleştirilemedi.

16 Meclis üyesi toplantıya katıldı. 10 meclis üyesinin Azerbaycan gezisi nedeniyle mazeret dilekçesi bulunduğunu söyleyen Seyhan Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Yusuf Akıncı, mecliste çoğunluğun olmadığı gerekçesiyle mazeret dilekçelerini de oylayamadıklarını açıklayarak, meclis toplantısını kapattı.

CHP'li meclis üyeleri daha sonra divana gelerek Akıncı'dan bilgi almaya çalıştılar.

CHP Grup Meclis Üyesi Elif Uzun, AK Parti ve MHP'li üyelerinin neden meclis toplantısına katılmadığını bilmediklerini belirterek, “Biz gerçekten şuanda iktidarda olan siyasi partinin demokrasiyi amaç olarak değil, araç olarak gördüğünü şu boş olan koltuklardan görmüş bulunduk. Çok üzüntü içindeyiz. Burada olsalardı biz de tepkilerinin sebebini öğrenirdik. Aksi halde bizimkisi sadece bir niyet okuma olur. Burada yasa vardır, tepkilerini burada dile getirmiş olsalardı, tartışılabilirdi. Niçin böyle davrandıklarını kesinlikle bilmiyoruz. Böyle, öğrenme şansımız olamadı” dedi.

Seyhan Belediye Meclisi çalışmalarına bugün saat 10.30'da devam edecek.