Seyhan Belediye Meclisi toplandı

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katılmadığı oturumu Meclis 1. Başkanvekili Yusuf Akıncı, Yasemin Çelik ve Nurul Feda İnep yönetti.

Gündem dışı söz alan CHP'li Grup Sözcüsü Elif Uzun, AK Parti Grubu Sözcüsü Yalçın Limoncu, MHP Grubu Sözcüsü Rahmi Benli ile HDP Grubu Sözcüsü Sabahattin Okuducu, partilerin Büyükşehir ve Seyhan Belediye Başkan adaylarının belirlendiklerini belirterek, tüm adaylara başarılar dileyen konuşmalar yaptı.

MHP Grubu Sözcüsü Rahmi Benli, işe yeni başlayan sözleşmeli personellere yönelik ücret ödenmesinin mecliste en üst tavanı geçmeyecek şekilde karar aldığını ancak idarenin en alt tavanının da altında bir ödeme yaptığına dikkat çekerek, “Bundan MHP olarak biz sorumlu değiliz” dedi.

AK Parti Grubu Sözcüsü Yalçın Limoncu da, Seyhan Belediyesi'nden ihale alan bir müteahhidin alacağını alamadığı için intihar ettiğine dair sosyal medyada haberlerin yayınlandığına dikkat çekerek, bu konuda bilgi verilmesini istedi.

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Av. Türkan Eşli, intihar eden müteahhidin tüm hak edişlerinin bir banka tarafından temlik edildiğini, 2 hak edişini ise Ocak 2019 ayında belediyeye geldiğini ve bu ödemenin de Şubat ayında yapılacağı bilgisini vererek, merhum müteahhittin başka bir alacağının olmadığını söyledi.

20 maddeden oluşan Seyhan Belediye Meclisi gündemindeki 9. Madde, idarenin önerisiyle bir ay sonra görüşülmek üzere gündemden çıkarıldı.

Gündemin birinci maddesinde bulunan Adana 3. İdare Mahkemesi'nin Pınar Mahallesindeki bir parsele yönelik iptal kararına yönelik komisyon kararı oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesi, Kozan Belediyesi'nin afetlere karşı kullanılmak üzere iş makineleri yardımı talebi ilgili komisyonlara oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi ise, belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği 5 mimar tahsisine yönelik talep de ilgili komisyonlara oy çokluğu havale edildi.

Seyhan Belediye Meclisi çalışmalarına 5 Şubat 2019 tarihinde saat 17.00'de devam edecek.