Seyhan Belediye Meclisi'nde AK Parti-MHP ittifakı

CHP grubu azınlıkta kalınca kararlar ittifak lehinde alındı.

Meclis 1. Başkanvekili Yusuf Akıncı, Katipler Yasemin Çelik (CHP) ve Nurul Feda İnep (MHP) Başkanlığında toplanan Seyhan Belediye Meclisi 4 maddeyi görüştü. Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına ait yönetmeliğin 10 maddesi gereği ihdas talebiyle ilgili 5 adet mimar alımına ilişkin komisyon raporu AK Parti ve MHP'nin 16 ret oyuna karşılık CHP'nin verdiği 13 kabul oyuyla reddedildi.

Akkapı Mahallesi'nde tescili taşınmaz kültür varlığı İbrahim Ağa Konağı'nın Seyhan Belediyesi bünyesinde bölgeye kültür fonksiyonlu hizmet edebilmesi amacıyla Seyhan Belediyesi tarafından 10 yıllık kullanılması karşılığı restore edilmesiyle ilgili CHP Grubunun teklifine karşılık, MHP ve AK Parti 10 yıllık sürenin az olduğunu, bu sürenin 20 yıla çıkarılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif AK Parti ve MHP Gruplarını oyları ile sürenin 20 yıla çıkarılması kabul edildi.

Gürselpaşa 2 Nolu Dinlenme Park alanının adının Gürselpaşa Şehit Jandarma Er Zeynel Abidin Sofuoğlu Dinlenme Parkı olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili komisyon kararı oy birliği kabul edildi.

Yenibaraj 4 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı'nın adının Yenibaraj Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hacı Emin Pişkin Çocuk Parkı olarak değiştirilmesiyle ilgili komisyon raporu ise oy çokluğu ile kabul edildi.