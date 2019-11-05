Seyhan Belediye Meclisinde bütçe tartışması

Seyhan Belediye Meclisi'nin Kasım ayının ilk birleşiminde bütçe tartışmaları ve Adana Büyükşehri Belediyesinden işten çıkartmalar ön plana çıktı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yapılan eleştirilerden bütçenin kullandırılması hakkındaki kaygılara cevap verirken, "Tek kuruşun bile hesabını yapacağımız bir dönem olacak, bundan da hepimiz sorumluyuz, bu sorumluluğu hepimizin bilmesi lazım" dedi.

Seyhan Belediye Meclisi Başkan Akif Kemal Akay, meclis katipleri Duygu Atikaslan Ayçe ve Sultan Zeynep Erciyes başkanlığında toplandı. Gündem dışı ilk sözü alan AK Parti Grup Başkan Vekili Yalçın Limoncu eleştirilerini bütçe üzerinden yaptı. Limoncu, “Bu bütçede şunu gördük; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 24 milyon lira bütçesi var. Basın ve Yayın Müdürlüğü 7 milyon bütçesi var. Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün 7 milyon bütçesi var. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün 6 milyon lira bütçesi var. Özel Kalem ise mutlaka başkanlık olarak yapılması gereken ağırlama, temsil hizmetleriniz olacak, fakat Özel Kalem Müdürlüğü'nün de 5 milyon lira bütçesi var. Daha önce Özel Kalem Müdürlüğü'nün bünyesinde Evlendirme Müdürlüğü'nün bütçesi de vardı. Bu buradan alındı başka bir yere verildi. Bunların hepsini topladığımız zaman 50 milyon lira bütçeleri var. Şimdi bu müdürlüklerin kesinlikle ciddi bir tasarrufa gitmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

CHP Grubu adına söz alan Meryem Filiz Bahadırlı ise 24 Kasım'da kutlanacak olan Öğretmenler Günü için bir konuşma yaparak, “Öğretmen ölümsüzdür. Öğretmenler kandile benzer, kendilerini tüketirken çevresine ışık saçarlar” ifadelerini kullandı.

MHP Grubu adına söz alan Şehmuz Uçar da, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işçi çıkarmalara değinerek, olaya İçişleri Bakanlığı'nın müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Uçar, “Eğer bu böyle giderse Büyükşehirde infial olacak, o işten çıkartılanlar ya kendilerine zarar verecekler ya da hiç birimizin arzulamadığı olaylara meydan verilmiş olacak. Bundan önce ben valimizin, İçişleri Bakanımızın artık bu işlere müdahale etmesini talep ediyorum. Çünkü artık bu herhangi bir bahane olmadan sadece kıyım diyebileceğimiz bir anlayıştır” dedi.

CHP'li Mustafa Fidan Vursavuş, kendisinin çıkardığı bir müzik albümünü başta Seyhan Belediye Başkanı olmak üzere tüm meclis üyelerine ve salonda bulunan herkese hediye etti.

CHP'li Güngör Geçer, Ekim ayı içerisinde komisyon toplantıları sırasında bütçe ile ilgili olarak çok başarılı çalışmalar yaptığını söyledi. Geçer, AK Partili Yalçın Limoncu'nun bazı müdürlüklerin bütçelerinden tasarruf yapması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, kendisinin özellikle Kültür Müdürlüğü'nün bütçesinden tasarruf yapılmasından ziyade tam tersine artırılması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

Geçer, Adana Büyükşehir Belediyesinde ciddi bir işçi fazlalığı olduğunu, bütün partilerden işten çıkartılanların olduğunu söyledi.

CHP'li Duygu Atikaslan Ayçe ise, Lösemili Çocuklar Haftası hakkında bir konuşma gerçekleştirdi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yapılan eleştirilerden bütçenin kullandırılması hakkındaki kaygılara cevap verdi. Akay, ”Bu bütçenin kullandırılmasında en üst sorumlu ben olacağım. Bu harcamalarda hiç bir siyasi partinin ilkeleri esas olamayacak, bunu biliniz. Sadece insanlık anlayışı, hak ve hukuk ilkeleri göz önünde bulundurulacaktır. Hepinizin de buna uyacağından hiç kuşku duymuyorum. Bu harcamalarda tasarrufa önem vereceğiz, çünkü bu tasarrufları tüm ülke olarak, dünya olarak yapmamız gereken şeylerdir. Yani bir tek kuruşun bile hesabını yapacağımız bir dönem olacak, bundan da hepimiz sorumluyuz, bu sorumluluğu hepimizin bilmesi lazımdır” şeklinde konuştu.

Daha sonra gündemlere geçildi. Toplam 19 maddeden oluşan gündemden 2 madde ilgili komisyonlara havale edildi.

Seyhan Belediye Meclisi çalışmalarına devam edecek.